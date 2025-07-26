Более 15 детей госпитализированы из лагеря под Энгельсом с кишечной инфекцией

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина под городом Энгельсом, сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Саратовской области в субботу.

"Проводится эпидемиологическое расследование. В ходе его проведения отобраны для исследования пробы питьевой воды, воды бассейна, пробы продовольственного сырья и готовых блюд; проведен отбор биологического материала для исследований от персонала детского оздоровительного лагеря, контактных лиц", - говорится в сообщении.

По результатам исследования выявлена РНК норовируса, отмечается в пресс-релизе.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что из лагеря госпитализировали 16 детей: один с симптомами норовируса и 15 бессимптомных.

Эпидемиологическое расследование продолжается.