Что случилось этой ночью: cуббота, 27 июля

Лидеры Камбоджи и Таиланда готовы провести встречу, Израиль возобновляет сброс гумпомощи в Газу, за ночь нейтрализовано 99 дронов ВСУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп сообщил о согласии премьеров Камбоджи и Таиланда провести встречу. Они подтвердили свою готовность.

- Рубио заявил, что Трамп хочет видеть конкретные действия по украинскому регулированию. Он добавил, что президент разочарован и "теряет терпение".

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 99 украинских дроном. Один из них - над Московским регионом.

- Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Ростовской области. Она получила осколочное ранение.

- Более 15 детей госпитализированы из лагеря под Энгельсом с кишечной инфекцией. Проходит эпидемиологическое расследование.

- Израиль возобновляет сброс с воздуха гумпомощи в сектор Газа. Планируется доставлять муку, сахар и консервы.