Электроснабжение в Белогорске в Приамурье восстановили после урагана

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение восстановлено во втором по численности городе Амурской области - Белогорске, ранее город был обесточен из-за ураганного ветра, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК, входит в группу "РусГидро").

"Амурские электрические сети (филиал ДРСК - ИФ) восстановили электроснабжение всем потребителям в городе Белогорске 26 июля. Сегодня завершают выполнять заявки от жителей села Васильевка Белогорского района", - говорится в сообщении.

Большая часть города была обеспечена электроэнергией уже на вторые сутки аварийно-восстановительных работ. На третьи сутки специалисты уже выполняли локальные заявки горожан, в работе оставались несколько фидеров.

Специалисты продолжают восстановление линий электропередач в регионе, поврежденных ветром.

Как сообщалось, свыше 30 подстанций и более десятка воздушных линий (ВЛ) оказались обесточены в Амурской области утром 24 июля из-за ураганного ветра. Произошло отключение двух ВЛ 220 кВ, в результате без электроснабжения остались электросети ДРСК: пять ВЛ 110 кВ, десять линий напряжением 35 кВ, шесть подстанций 110 кВ и 25 подстанций 35 кВ.

Произошло отключение потребителей в Белогорском районе и городе Белогорске, Серышевском, Ромненском, Ивановском районах. Часть потребителей оперативно были переведены на резервные схемы. За первые сутки удалось восстановить энергоснабжение в 58 населенных пунктах Амурской области и частично в городе Белогорске, который больше всего пострадал от стихии.

В Белогорске пришлось задействовать резервные источники электроснабжения для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов. В городе был введен режим ЧС.