Штормовой ветер оставил без энергоснабжения более 80 тыс. жителей Приамурья

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Сильный ветер нарушил энергоснабжение нескольких муниципальных округов в Амурской области, сообщила прокуратура региона в четверг.

"Вследствие сильных порывов ветра на территории региона произошла аварийная ситуация на объекте электроэнергетики, в результате чего без света остаются около 81 тыс. жителей городов Белогорска, Свободного, Ромненского, Белогорского муниципальных округов", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство контролирует ход и сроки проведения ремонтно-восстановительных работ.

По информации Главного управления МЧС РФ по региону, без электроснабжения остаются девять населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях.

В Белогорск направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области.

Как сообщалось, по информации Амурского гидрометцентра, 24-27 июля на территории Приамурья прогнозируются сильные дожди и грозы. При грозах местами не исключено шквалистое усиление ветра до 15-17 м/с.