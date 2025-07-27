Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 99 украинских дронов

Один из них - над Московским регионом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что с 21:50 субботы до 05:20 воскресенья были перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотников над российскими регионами.

По данным ведомства, один дрон был сбит над Московским регионом, 36 - над территорией Брянской области, 21 - над территорией Смоленской области, десять беспилотников уничтожены над территорией Калужской области, по девять - над территориями Волгоградской и Ростовской областей, четыре сбиты над территорией Республики Крым, по два - над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря, по одному - над территориями Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.