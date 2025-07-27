Более десятка дронов уничтожено над Ленинградской областью

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Более десяти беспилотников ликвидированы над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов", - написал он в своем телеграм-канале.

Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении.

В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА стали причиной возгорания строений в частном секторе. Пожар локализован. Работают бригады Леноблпожспаса.

Кроме того, падение обломков зафиксировано в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. Там возгораний и пострадавших нет.

Глава региона добавил, что МЧС, Леноблпожспас и лесная пожарная охрана переведены на усиленное дежурство.