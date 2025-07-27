Женщина пострадала от обломков БПЛА в Ленинградской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм - ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, по его словам, пожарные службы ликвидируют возгорание трехквартирного дома в одном из поселков Ломоносовского района.

Дрозденко заверил, что регион обеспечит компенсацию жителям, чье имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников.

Как сообщалось, ранее в воскресенье в небе над Ленинградской областью было уничтожено более десяти дронов.