Два мирных жителя Херсонской области погибли из-за обстрелов ВСУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

"Погибли два мирных жителя, восемь - получили ранения", - написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что в Алешках снаряд попал в дом нейрохирурга: врач скончался на месте, его супруга и сын госпитализированы с ранениями. Еще один человек погиб в Новой Маячке - дрон ВСУ атаковал микроавтобус. Ранены пятеро, двое из них госпитализировали.

Также пострадал работник лесхоза, который тушил пожар в районе Новой Маячки. Он госпитализирован, заключил губернатор.