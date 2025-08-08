Поиск

В Херсонской области пять человек ранены в результате обстрелов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Херсонской области пять человек ранены в результате обстрелов, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Сальдо.

В селе Гладковка ранения получили мужчина 1976 года рождения и подросток 2008 года рождения. Еще двое мужчин - 1971 и 1974 годов рождения - пострадали после обстрела Новой Збурьевки, в Алешках ранена женщина 1961 года рождения.

По словам губернатора, в Голопристанском округе после обстрелов начались лесные пожары на общей площади 234 га. Также из-за ударов повреждена электросетевая инфраструктура в четырех муниципалитетах, без света оставались свыше 42 тысяч человек, сейчас их число сократилось до 19 тысяч. Продолжаются ремонтные работы.

