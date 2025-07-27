Аэропорт Пулково снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения, введенные ранее в аэропорту Пулково, сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Сняты (в Пулково - ИФ) ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Как добавил Кореняко, "воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов".