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Глава Минприроды РФ отправился в КНДР первым прямым рейсом "Москва-Пхеньян"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР, летит в Пхеньян первым прямым авиарейсом из Москвы, который отправляется из "Шереметьево" в 19.00 мск.

Авиарейс из Москвы в столицу КНДР осуществляет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.

Самолет должен прибыть в Пхеньян в 9:00 по местному времени.

Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.

Обратный рейс запланирован на 29 июля.

Александр Козлов КНДР Пхеньян Nordwind
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