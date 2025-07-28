Первый прямой авиарейс Москва - Пхеньян приземлился в КНДР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 9:30 по местному времени (3:30 мск).

Борт вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 19:30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов.

Обратный рейс из северокорейской столицы в российскую запланирован 29 июля в 9:00 по местному времени (3:00 мск).

В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.

Как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц. Козлов назвал запуск данного рейса историческим событием, подчеркнув важность соединения двух столиц.

"Работа идет по всем направлениям, связанным с логистикой. Увеличиваются возможности грузового и пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном. 30 апреля запустили строительство автомобильного моста через реку Туманная, Туман-ган", - сказал Козлов на торжественной церемонии в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян.

Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, возглавляющая с корейской стороны межправительственную комиссию на торжественной церемонии в честь прибытия авиарейса сказала: "Возобновление регулярного прямого рейса "Москва-Пхеньян" представляет собой явное свидетельство высочайшего уровня развития и углубления двусторонних отношений дружбы под особым вниманием лидеров двух стран, прямой рейс будет стимулом душевного сближения дружественных чувств двух наших народов братских государств, а также ускорением нашего шага друг другу".

Юн Чжон Хо также отметила, что запуск данного авиарейса станет благоприятным условием для интенсивного развития двустороннего экономического сотрудничества.