Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна на уровне в 135 млн тонн

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз сохраняет прогноз сбора зерна в 2025 году в 135 млн тонн, но отмечает, что он возможен при благоприятных погодных условиях.

"Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в этом году в отдельных регионах юга страны, в частности, Ростовской области, Крыму и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур.

В большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей.

В 2024 году сбор зерна, по данным Росстата (без учета новых регионов), составил 125,9 млн тонн. Урожай с учетом новых регионов Минсельхоз оценивает в 129,8 млн тонн.