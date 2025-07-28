Начался отбор проектов ВИЭ для Дальнего Востока

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Начался дополнительный отбор проектов в возобновляемой энергетике для строительства на территории Дальнего Востока, сообщила ассоциация "НП "Совет рынка" в Telegram.

Традиционно отбор пройдет в два этапа - первый завершится 29 июля, второй - 30 июля. Отбор может быть продлен до 4 августа.

Допотбор проводится в отношении части территорий Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского края отдельно в отношении генерирующих объектов, функционирующих на основе солнечной энергии, и в отношении генерирующих объектов, функционирующих на основе ветровой энергии.

Отбор затронет проекты с вводами в 2026-2028 годах (2026-2027 годах для солнца и 2027-2028 годах для ветра).

Для ветрогенерации объем поддержки составит в 2027 году 5,103 млрд рублей, в 2028 году - 4,77 млрд рублей, для солнечной - 6,483 млрд рублей в 2026 году, в 2027 году - 4,275 млрд рублей.

Предельная величина показателей эффективности для ветра в 2027 году составит 8,168 тысячи рублей за МВт.ч, в 2028 году - 7,715 тысячи рублей за МВт.ч. Для солнечной генерации этот показатель определен в 2026 году на уровне 9,594 тысячи рублей за МВт.ч, в 2027 году - 9,110 тысячи рублей за МВт.ч.

Объем квоты ВИЭ для региона, как сообщалось, составит 1,7 ГВт.

Ранее президент поручил правительству к маю определить источники финансирования программы развития энергетики на Дальнем Востоке до 2050 года.

С 1 января Дальний Восток присоединился к оптовому рынку электроэнергии и мощности.