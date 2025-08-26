Энергокомпании для строительства генерации в ДФО могут быть выбраны в ручном режиме

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Энергокомпании, которые займутся строительством новой генерации на Дальнем Востоке, после несостоявшегося конкурсного отбора могут быть выбраны в ручном режиме, . Об этом сообщил журналистам в кулуарах ТНФ-2025 замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"Скорее всего", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

"Конкурс не состоялся, дефицит-то остался", - сказал Грабчак.

По его словам, Минэнерго заинтересовано, чтобы решение было принято как можно скорее. Он также напомнил о варианте размещения в регионе турбин 25 МВт с большим процентом локализации.

"Посмотрим, может придется здесь что-то искать", - рассказал замминистра.

Ранее в августе "Системный оператор" сообщил о несостоявшемся конкурсе на строительство новой генерации в Хабаровском крае и Приморье. На отбор не было подано ни одной заявки.

С 1 января 2025 года Дальний Восток присоединился ко II ценовой зоне энергорынка (ранее включала в себя Сибирь), что позволяет проводить в регионе конкурсные отборы проектов строительства и модернизации энергомощностей, оплата которых происходит в том числе за счет платежей энергорынка. В конце апреля 2025 года правительство одобрило проведение отбора проектов строительства тепловой генерации для Приморья и Хабаровска общей мощностью 445 МВт.

Предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в июне сообщал о необходимости в короткие сроки провести отбор новой генерации для Приморья и Хабаровского края. "Там надо срочно проблему решать", - говорил он.

Ситуация на Дальнем Востоке - не первый раз, когда энергокомпании не приходят на объявленные отборы по строительству новой генерации. В частности, ранее таким образом, в ручном режиме, решением правкомиссии по электроэнергетике были назначены ответственные за строительство энергомощностей на юге России.