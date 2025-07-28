Лавров заявил об открытости Москвы к диалогу с США и Европой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Москва по-прежнему остается открытой к диалогу с США и любой европейской страной, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Трамп исходит исключительно, как он не раз говорил, из здравого смысла, имею в виду, прежде всего, деловые соображения, - что выгодно США. Вы наверняка следите за теми действиями, которые он предпринимает, прежде всего в торговой сфере, и вот с Европой достигли договоренности, которая, конечно же, для Старого континента ущербна, - тут можно не анализировать. Но президент Трамп прагматик, он не хочет никаких войн, и он в отличие от своего предшественника, господина Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, - он открыт к диалогу. Всегда, даже в годы "холодной войны" диалог развивался и позволял противостоящим лагерям лучше понимать намерения друг друга, прежде всего, для того, чтобы не допустить большой войны. Вот этот инстинкт в Европе утерян", - сказал он на XI Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

Он подчеркнул, что "в Европе возрождаются те же самые силы, которые хотели уничтожить Россию и которые в данном конкретном случае выбрали в качестве своего ударного механизма против нас Украину".

Лавров напомнил, что даже в годы "холодной войны" диалог между Москвой и Вашингтоном всегда поддерживался.

"Мы всегда выступали за диалог, даже в самые тяжелые времена, и даже в "холодную войну" диалог никогда не прерывался между СССР и США. В "холодную войну" было взаимное уважение, сейчас его нет. Европа просто остервенела", - сказал российский министр.

"Мы открыты к диалогу, президент Путин об этом неоднократно говорил, с любой другой страной, в том числе, с европейскими. Вот президент Макрон позвонил нашему президенту, тот тут же взял трубку. Правда толку от этого разговора было, прямо скажем, мало, потому что потом президент Макрон стал делать публичные заявления, что на Россию надо надавить, чтобы она согласилась немедленно на прекращение огня без всяких условий", - сказал Лавров.