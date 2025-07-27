Поиск

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

ЕС закупит у США военную технику и энергоносители на $750 млрд

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз и США договорились о заключении торгового соглашения во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"США и Европейский союз договорились о сделке, в результате которой ЕС столкнется с 15-процентными пошлинами на большинство экспортируемых в США товаров, включая автомобили", - информирует Bloomberg.

"Пошлины США на сталь и алюминий остаются прежними", - передает агентство слова Трампа.

Он также сообщил, что ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в американскую экономику $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с Соединенными Штатами без тарифов и закупить множество единиц военной техники.

Трамп отметил: "Эта сделка - самая крупная из всех". Он выразил надежду, что обе стороны получат выгоду от достигнутого соглашения..

Соглашение достигнуто менее чем за неделю до крайнего срока, назначенного Трампом - 1 августа. В случае неудачи президент США обещал ввести пошлины в размере 30% на европейские товары.

СМИ напоминают, что в настоящий момент Вашингтон продолжает переговоры по торговле со Швейцарией, Южной Кореей и Тайванем.

США Дональда Трамп ЕС Урсула фон дер Ляйен торговое соглашение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 27 июля

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда

Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда

Пляжи Испании заполонили тысячи тонн азиатских водорослей

Пляжи Испании заполонили тысячи тонн азиатских водорослей

Лесные пожары в Турции пока не затронули места отдыха российских туристов

Лесные пожары в Турции пока не затронули места отдыха российских туристов

Литва выделит 30 млн евро на закупку ЗРК Patriot для Украины

Литва выделит 30 млн евро на закупку ЗРК Patriot для Украины

Что случилось этой ночью: cуббота, 27 июля

Хегсет приветствовал готовность стран Балтии увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Лидеры Камбоджи и Таиланда подтвердили готовность к встрече для перемирия

Рубио заявил, что Трамп хочет видеть конкретные действия по украинскому регулированию

Рубио заявил, что Трамп хочет видеть конкретные действия по украинскому регулированию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6827 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2318 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });