Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

ЕС закупит у США военную технику и энергоносители на $750 млрд

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз и США договорились о заключении торгового соглашения во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"США и Европейский союз договорились о сделке, в результате которой ЕС столкнется с 15-процентными пошлинами на большинство экспортируемых в США товаров, включая автомобили", - информирует Bloomberg.

"Пошлины США на сталь и алюминий остаются прежними", - передает агентство слова Трампа.

Он также сообщил, что ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в американскую экономику $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с Соединенными Штатами без тарифов и закупить множество единиц военной техники.

Трамп отметил: "Эта сделка - самая крупная из всех". Он выразил надежду, что обе стороны получат выгоду от достигнутого соглашения..

Соглашение достигнуто менее чем за неделю до крайнего срока, назначенного Трампом - 1 августа. В случае неудачи президент США обещал ввести пошлины в размере 30% на европейские товары.

СМИ напоминают, что в настоящий момент Вашингтон продолжает переговоры по торговле со Швейцарией, Южной Кореей и Тайванем.