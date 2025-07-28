Минобороны заявило о переходе под российский контроль двух населенных пунктов в ДНР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" взяла под контроль поселок Бельгийка и село Бойковка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

По словам военных, группировка нанесла удары по шести украинским бригадам в ДНР, потери армии Украины составили: более 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронемашин, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - заявили в ведомстве.

Группировка нанесла поражение пяти бригам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад материальных средств", - сказали военные.

По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли удары по двум бригадам и двум полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное и Меловое Харьковской области", - отметили в ведомстве.

Военные сообщили, что потери украинской армии за сутки составили: свыше 165 военнослужащих, две боевые бронемашины, пять автомобилей, пять артиллерийских орудий, станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Торское, Шандриголово, Новоселовка (ДНР), Дружелюбовка и Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ заявили, что суточные потери армии Украины составили: более 250 военнослужащих, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли удары по семи бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

"Противник потерял до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - сказали военные.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: свыше 55 военнослужащих, три автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.