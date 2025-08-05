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Военные РФ сообщили о контроле над селом Январское в Днепропетровской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Январское Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Январское Днепропетровской области", - сказано в сообщении Минобороны.

В ходе боёв нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Искра, Александроград (ДНР), Успеновка, Новоселовка, Зелёный Гай, Полтавка, Культурное Запорожской области и Новогеоргиевка Днепропетровской области, говорится в сводке.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие, сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, Январское взяли под контроль военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки "Восток".

Минобороны во вторник опубликовало видеокадры боёв за это село.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Днепропетровская область Минобороны РФ Украина
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