Поиск

В РСА заявили, что автоюристы зарабатывают на судебных выплатах и спорах по авторемонту в ОСАГО десятки млрд рублей в год

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Автоюристы, использующие сложившиеся противоречия реальной ситуации в сфере авторемонта и ряда положений закона об ОСАГО о выплатах в натуральной форме (в виде авторемонта), задействуют суды и зарабатывают на судебных выплатах десятки миллиардов рублей в год, такую оценку привел в интервью "Интерфаксу" президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он пояснил, что дополнительные доходы охотники за выплатами страховщиков по решениям судов получают с учетом присужденных по итогам разбирательств пени и штрафов. При этом спора о самой выплате, как правило, вообще не идет - страховщик готов выполнять обязательства по полису ОСАГО в рамках закона. По словам Уфимцева, принятие депутатами законопроекта с поправками о натуральных выплатах в ОСАГО в первую очередь "будет работать на автовладельцев и выбьет почву из-под ног недобросовестных автоюристов, которые зарабатывают на исках против страховщиков, связанных с претензиями по организации авторемонта в ОСАГО".

Не останется, по мнению главы РСА, в этом случае "оснований у судов, да и у самих автоюристов предъявлять претензию страховщику за отказ в организации авторемонта в ОСАГО. Выплаты в ОСАГО увеличатся без роста тарифа. Страховщики перестанут платить штрафы автоюристам".

Как показал проведенный "Интерфаксом" опрос страховщиков ОСАГО, проблема, вызвавшая потребность в реформе натуральных выплат в "автогражданке", состоит в распространении практики, когда недобросовестные автоюристы перехватывают у автовладельцев убыток по ОСАГО по переуступке прав требования с целью непременно довести дело до рассмотрения в суде. Их задача - заработать на штрафных и иных санкциях, назначенных судом вместе с выплатой по ОСАГО. При этом итоговая выплата по судебному решению с учетом пени и штрафов может значительно превосходить размер не только расчета реального ущерба от конкретного ДТП, но и предельный лимит имущественных выплат в ОСАГО, установленный законом в 400 тыс. рублей.

"Деятельность таких посредников опирается на разницу в подходах самого закона об ОСАГО, где денежная выплата рассчитывается с учетом износа транспортного средства, а выплата в натуральной форме - без учета износа, - сказа агентству эксперт рынка ОСАГО. - Трудности с реализацией ремонта СТОА по нынешним канонам ОСАГО становятся поводом для обращения посредниками судебных исков. Аналогичные претензии по ремонту в ОСАГО получают и финансовые уполномоченные в рамках досудебного рассмотрения споров".

Президент РСА в интервью агентству, комментируя эту тему, подтвердил, что "суммы к выплате с учетом судебных и накладных расходов по убыткам в "автогражданке" могут превышать полный имущественный лимит по ОСАГО в 400 тыс. рублей многократно. Страховщик ОСАГО, к примеру, по суду получает требование о выплате 1 млн рублей, а этих средств хватило бы на доплаты по 10 другим полисам ОСАГО за авторемонт - в качестве компенсации износа автомобиля".

Прекращение оснований для такого рода споров и штрафных выплат посредникам автостраховщики оценивают как внутренний резерв выплат автовладельцам. Этот резерв позволит нарастить возмещения в ОСАГО автовладельцам без пересмотра базовых тарифов.

"Выплаты в ОСАГО увеличатся и без роста тарифа, страховщики перестанут платить штрафы автоюристам, которые зарабатывают на несоответствии законодательства изменившимся реалиям", - сказал Уфимцев.

Президент РСА также сослался на опыт "коллег из Белоруссии, где подобный порядок организации ремонта в ОСАГО уже работает". Опыт автостраховщиков Белоруссии показывает, что "не все автовладельцы по разным причинам вообще-то идут оформлять выплату в виде авторемонта, ограничиваясь денежной, то есть первой частью выплаты по ОСАГО. Тех, кто проходит весь путь возмещения в ОСАГО в два этапа, будет где-то 15% от общего количества заявленных по имущественному ущербу убытков".

РСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Часть пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлота" перевезут "Россия" и "Победа"

Кабмин планирует в течение 6 лет направить на охрану материнства 147 млрд руб.

Кабмин планирует в течение 6 лет направить на охрану материнства 147 млрд руб.

В связи со сбоем у "Аэрофлота" возбуждено дело о хакерской атаке

В связи со сбоем у "Аэрофлота" возбуждено дело о хакерской атаке

В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

Аэропорт Калининграда сообщил о сбое информационных систем

В НИУ ВШЭ проблему нехватки ливневой канализации назвали системной

В НИУ ВШЭ проблему нехватки ливневой канализации назвали системной

Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна на уровне в 135 млн тонн

Минсельхоз сохранил прогноз по сбору зерна на уровне в 135 млн тонн

"Аэрофлот" отменит часть рейсов из-за сбоя инфосистем

"Аэрофлот" отменит часть рейсов из-за сбоя инфосистем
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6831 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2321 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });