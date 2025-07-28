В РСА заявили, что автоюристы зарабатывают на судебных выплатах и спорах по авторемонту в ОСАГО десятки млрд рублей в год

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Автоюристы, использующие сложившиеся противоречия реальной ситуации в сфере авторемонта и ряда положений закона об ОСАГО о выплатах в натуральной форме (в виде авторемонта), задействуют суды и зарабатывают на судебных выплатах десятки миллиардов рублей в год, такую оценку привел в интервью "Интерфаксу" президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он пояснил, что дополнительные доходы охотники за выплатами страховщиков по решениям судов получают с учетом присужденных по итогам разбирательств пени и штрафов. При этом спора о самой выплате, как правило, вообще не идет - страховщик готов выполнять обязательства по полису ОСАГО в рамках закона. По словам Уфимцева, принятие депутатами законопроекта с поправками о натуральных выплатах в ОСАГО в первую очередь "будет работать на автовладельцев и выбьет почву из-под ног недобросовестных автоюристов, которые зарабатывают на исках против страховщиков, связанных с претензиями по организации авторемонта в ОСАГО".

Не останется, по мнению главы РСА, в этом случае "оснований у судов, да и у самих автоюристов предъявлять претензию страховщику за отказ в организации авторемонта в ОСАГО. Выплаты в ОСАГО увеличатся без роста тарифа. Страховщики перестанут платить штрафы автоюристам".

Как показал проведенный "Интерфаксом" опрос страховщиков ОСАГО, проблема, вызвавшая потребность в реформе натуральных выплат в "автогражданке", состоит в распространении практики, когда недобросовестные автоюристы перехватывают у автовладельцев убыток по ОСАГО по переуступке прав требования с целью непременно довести дело до рассмотрения в суде. Их задача - заработать на штрафных и иных санкциях, назначенных судом вместе с выплатой по ОСАГО. При этом итоговая выплата по судебному решению с учетом пени и штрафов может значительно превосходить размер не только расчета реального ущерба от конкретного ДТП, но и предельный лимит имущественных выплат в ОСАГО, установленный законом в 400 тыс. рублей.

"Деятельность таких посредников опирается на разницу в подходах самого закона об ОСАГО, где денежная выплата рассчитывается с учетом износа транспортного средства, а выплата в натуральной форме - без учета износа, - сказа агентству эксперт рынка ОСАГО. - Трудности с реализацией ремонта СТОА по нынешним канонам ОСАГО становятся поводом для обращения посредниками судебных исков. Аналогичные претензии по ремонту в ОСАГО получают и финансовые уполномоченные в рамках досудебного рассмотрения споров".

Президент РСА в интервью агентству, комментируя эту тему, подтвердил, что "суммы к выплате с учетом судебных и накладных расходов по убыткам в "автогражданке" могут превышать полный имущественный лимит по ОСАГО в 400 тыс. рублей многократно. Страховщик ОСАГО, к примеру, по суду получает требование о выплате 1 млн рублей, а этих средств хватило бы на доплаты по 10 другим полисам ОСАГО за авторемонт - в качестве компенсации износа автомобиля".

Прекращение оснований для такого рода споров и штрафных выплат посредникам автостраховщики оценивают как внутренний резерв выплат автовладельцам. Этот резерв позволит нарастить возмещения в ОСАГО автовладельцам без пересмотра базовых тарифов.

"Выплаты в ОСАГО увеличатся и без роста тарифа, страховщики перестанут платить штрафы автоюристам, которые зарабатывают на несоответствии законодательства изменившимся реалиям", - сказал Уфимцев.

Президент РСА также сослался на опыт "коллег из Белоруссии, где подобный порядок организации ремонта в ОСАГО уже работает". Опыт автостраховщиков Белоруссии показывает, что "не все автовладельцы по разным причинам вообще-то идут оформлять выплату в виде авторемонта, ограничиваясь денежной, то есть первой частью выплаты по ОСАГО. Тех, кто проходит весь путь возмещения в ОСАГО в два этапа, будет где-то 15% от общего количества заявленных по имущественному ущербу убытков".