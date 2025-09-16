ЦБ с оговорками поддержал концепцию проекта о реформе натуральных выплат в ОСАГО

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России концептуально поддержал обсуждаемую законодательную инициативу по реформе натуральных выплат в ОСАГО, которая обеспечивает новые преимущества российским автовладельцам. Об этом сообщил заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов, выступая во вторник на круглом столе "Реформа ОСАГО", организованном Народным фронтом.

Вместе с тем он признал, что проработка отдельных положений реформы и регулирование создают немало сложностей. Предполагаемые изменения, по его словам, кажутся понятными и удачными концептуально, улучшают ситуацию с натуральным ремонтом в ОСАГО, "но сказать, что предложения эти идеальны, мы тоже не можем".

"Мы слышим вопросы, связанные со сложностью регулирования. Здесь надо отметить, что действительно концепция изменений простая, понятная, прозрачная. Вопрос в том, как это прописать в регулировании с тем, чтобы учесть все детали, все развилки, которые могут возникать как со стороны страховщиков, так и со стороны страхователей. Все это, безусловно, усложняет регулирование. И поэтому здесь нужно будет искать некий компромисс между детальностью регулирования и его понятностью. Будем, собственно, пытаться искать этот баланс", - сказал он.

Согласно данным, приведенным в ходе круглого стола президентом Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгением Уфимцевым, доля натуральных выплат (в виде произведенного ремонта - ИФ) по итогам 2024 года составляла 5% в общем объеме возмещений по ОСАГО, а в I полугодии 2025 года - 6%. При этом в 2019 году она достигала 15%.

Теплов так описал сложившуюся сегодня ситуацию с натуральной формой выплат в ОСАГО: "У нас удивительная ситуация с натуральным ремонтом в ОСАГО сложилась, он как бы есть, а как бы его и нет. Мне представляется, есть две основные причины этому. Первая - желание и предпочтение потерпевших получить сразу деньги. Тут это желание совпало с желанием страховой компании сразу заплатить и не заниматься дальнейшей организацией ремонта" в условиях существующих в ОСАГО требований к такой организации, в отсутствие необходимых договоров со СТОА.

А вторая причина - "это действительно проблема со СТОА, поскольку трудно найти организации, соответствующее этим требованиям", продолжил Теплов. Он привел пример, когда "одна страховая компания провела публичные торги по выбору СТОА, а к ним никто не вышел". Потом в суде этот факт приводился как аргумент в споре о выплате. "Предлагаемые законодательные изменения в первую очередь направлены на решение второй проблемы", - считает представитель ЦБ.

Две выплаты деньгами на ремонт

Обсуждаемая законодателями реформа натуральных выплат поддержана Российским союзом автостраховщиков. Она предполагает возможность автовладельца получить денежную компенсацию (рассчитанную стандартно, по методике РСА), затем самостоятельно организовать ремонт автомобиля по своему выбору в СТОА, а на втором этапе получить доплату за износ транспортного средства.

В настоящее время по закону об ОСАГО денежная выплата рассчитывается с учетом износа транспортного средства, предельный размер определяемого износа ограничен 50%.

Реформа, по оценкам страховщиков ОСАГО, увеличит размер выплат автовладельцам, и что примечательно – без роста тарифов по договорам "автогражданки". На это рассчитывают страховщики и регулятор. Логика расчетов сводится к тому, что целый ряд доплат страховщиков по решениям судов идет не автовладельцам, а посредникам-юристам, которые на разрывах в законодательстве делают бизнес. Речь идет о присуждении разного рода штрафных санкций по судебным решениям, в то время как выполнить положения закона о натуральных выплатах практически невозможно. Ожидается, что эта практика вместе с умелыми юристами исчезнет в результате реформы ремонта в ОСАГО.

Законодательные разрывы возникали между принятыми "в мирное время" нормами закона об ОСАГО и реалиями авторемонта после исхода популярных некогда западных автопроизводителей вместе с сервисной поддержкой авторемонта. Обеспечить новыми деталями и в сверхсжатые сроки по умеренным ценам справочников РСА восстановительного ремонта СТОА редко брались. Ни страховщики, ни СТОА в новых реалиях повинны не были, в большинстве случаев исполнить закон оказывалось невозможно. В результате депутаты разработали законопроект с увеличением срока ремонта в ОСАГО до 45 дней, однако, как полагают эксперты, сама по себе эта поправка погоды не сделает. Теперь в этот законопроект предложены изменения о реформе натуральных выплат в "автогражданке". Инициатива и проект будет обсуждаться 6 октября на слушаниях в Госдуме.

Ожидаемые преимущества

Говоря о преимуществах, которые способна обеспечить эта реформа, Теплов отметил ряд позиций.

Регулятор рассчитывает, что нововведения повысят в целом удовлетворенность российских автовладельцев "за счет увеличения среднего размера выплаты". Здесь "правильнее говорить о некотором перераспределении тех убытков, которые получают страховщики от менее добросовестных автоюристов, к более добросовестным потерпевшим".

"Глобально у нас получается, что предлагаемые изменения более четко будут регулировать все возможные развилки во взаимоотношениях между страховщиком и потерпевшим, появляются четкие критерии для принятия соответствующих решений, когда выплата, когда ремонт. С другой стороны, это будет, мы надеемся, снижать некий уровень напряженности среди потерпевших, их неудовлетворенность", - сказал он в ходе выступления на круглом столе.

"Одновременно новый порядок повысит дисциплину страховщиков с точки зрения собственных принятых решений: если вами уже принято решение отправить человека на ремонт самостоятельно, вы за это будете отвечать. При этом конкретно прописывается, что в случае отсутствия ремонта будет автоматическая доплата в размере износа, и штрафы, и ряд других моментов. Больше дисциплины, больше ответственности за это решение", - продолжил представитель ЦБ.

Кроме того, по его словам, "предсказуемость регулирования в какой-то степени должна повлиять на количество жалоб на нагрузку со стороны и финуполномоченных, и в дальнейшем судов, то есть некий синергетический эффект должен проявиться".

Теплов подчеркнул еще один важный момент: "Успешность этого регулирования, если оно будет принято, во многом зависит в том числе от страховщиков, которые должны будут провести некую разъяснительную работу со своими клиентами, то есть показать, какие новые возможности у них появляются, может быть, в какой-то степени поддерживать в их взаимоотношениях с новыми СТОА, не бросать клиентов на произвол судьбы".

Если такая работа будет проведена, в том числе со стороны страховщиков, то "есть все шансы на успех нашего начинания", заключил он.

Согласно опубликованному ЦБ во вторник проекту основных направлений развития финансового рынка на новый трехлетний период, в 2026 году Банк России продолжит работу по совершенствованию механизма возмещения вреда потерпевшим в ОСАГО. "Планируется обеспечить баланс интересов страховщика и страхователя, четкий и понятный порядок действий сторон с целью осуществления быстрого и качественного ремонта поврежденного транспортного средства", - говорится в проекте документа.