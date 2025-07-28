Число машин в очередях на досмотр перед Крымским мостом превысило 1,5 тысячи

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в понедельник вечером ожидают 1585 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"17:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 592 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 993 транспортных средства", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в два часа, со стороны Керчи - в три.

Больше тысячи машин в очередях перед Крымским мостом скопились уже с утра понедельника. После 15:00 по московскому времени движение по мосту перекрывали более чем на час.