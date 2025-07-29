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Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили во вторник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"02:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Больше тысячи машин перед досмотровыми пунктами у Крымского моста скопились утром в понедельник, к вечеру их число превысило 1,5 тысячи на фоне часового ограничения движения по мосту.

Крымский мост
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