Правительство РФ ввело до 31 августа запрет на экспорт бензина для компаний-производителей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство России распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Постановление об этом подписано, говорится в сообщении правительства.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - отмечается в информации.

Как сообщалось, в начале марта 2025 года правительство продлило до 31 августа 2025 года действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для непроизводителей. Ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые компаниями-производителями нефтепродуктов.



