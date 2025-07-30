ФАС отмечает коррекцию биржевых цен на бензин

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служа (ФАС) отмечает коррекцию цен на бензин на бирже, дальнейшие решения на топливном рынке будут зависеть от динамики биржевых цен. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Виталий Королев.

Он уточнил, что запрет на экспорт бензинов для производителей начнет действовать с 1 августа (и будет работать до 31 августа - ИФ).

Отвечая на вопрос, может ли этот запрет быть продлен и на сентябрь, Королев сказал: "Все будет зависеть от того, что станет происходить с биржевой ценой. Очевидно, что решение о запрете принималось на фоне ее роста. Пока идет коррекция (биржевых цен на бензин - ИФ), и она радует. Тем более, что ремонты НПЗ завершаются, есть возможность балансировать потребление и производство нефтепродуктов. Правительство будет принимать решение о (дальнейшем - ИФ) запрете на экспорт, исходя из биржевых цен".

Как сообщалось, стоимость Аи-92 на бирже во вторник ускорила снижение - на фоне заявления правительства о введении запрета на экспорт бензинов для производителей, то есть для нефтяных компаний.

Однако в среду стоимость 92-го бензина на бирже немного подросла.

Биржевые цены на бензин в июне и июле демонстрировали волатильность, в последние недели они показывали динамичный рост. Причиной роста участники топливного рынка называли недостаточное предложение на бирже из-за увеличивающегося сезонного спроса на нефтепродукты и продолжающихся плановых ремонтов НПЗ.

В понедельник, 28 июля, правительство РФ ввело до 31 августа запрет на экспорт бензина для компаний-производителей. "Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ", - говорилось в сообщении правительства. Ранее, в начале марта, правительство продлило до 31 августа запрет на экспорт бензина для непроизводителей.

В Минэнерго постоянно подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. Запасы бензина и дизельного топлива летом 2025 года находятся на уровне, близком к историческим максимумам, отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса на нефтепродукты, отмечали в ведомстве.