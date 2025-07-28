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"Росатом" и Нигер подписали меморандум о сотрудничестве по мирному использованию атома

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" и Министерство энергетики Республики Нигер подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сообщает пресс-служба Минэнерго России по итогам визита министра Сергея Цивилева в столицу африканской страны.

"Наша задача не просто участвовать в добыче урана, мы должны создать целую систему по развитию в Нигере мирного атома. Это и строительство электрогенерации, чтобы она была доступна для каждого жителя страны, и сотрудничество в области атомной медицины. Также мы договорились о совместной подготовке специалистов в этой области", - заявил глава российского Минэнерго.

Министр РФ встретился с президентом страны Омаром Чиани, а также провёл переговоры с премьер-министром Республики Али Ламин Зейном и министром горнорудной промышленности Усманом Абарши. В состав российской делегации вошли представители деловых кругов и официальных ведомств РФ.

Одной из ключевых тем переговоров стал вопрос создания российско-нигерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны также обсудили взаимодействие в экономической сфере, реализацию совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.

Как сообщалось, Нигер пригласил "Росатом" к совместной разработке горнодобывающих проектов в стране. Нигер внимательно следит за развитием атомных реакторов малой и средней мощности, говорил министр горнорудной промышленности республики Усман Абарчи.

По его словам, Нигер является седьмым в мире по величине производителем урана, страна обладает значительными запасами урана, особенно в северных регионах, где совокупные запасы превышают 5 тыс. т урана.

Росатом Нигер
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