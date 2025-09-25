"Росатому" предложили участие в строительстве АЭС в Нигере

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Нигер предлагает госкорпорации "Росатом" участие в проекте строительства АЭС на 2 тыс. МВт, сообщил министр горнорудной промышленности республики Усман Абарчи.

"Мы хотели бы построить на нашей территории два реактора мощностью 2000 МВт",- сказал он, уточнив, что это предложение республики "Росатому".

"Мы готовы разрабатывать этот проект вместе с "Росатомом" под контролем МАГАТЭ", - отметил он.

В мае Абарчи говорил, что Нигер приглашает "Росатом" к совместной разработке горнодобывающих проектов в стране. "Мы приглашаем наших глобальных технологических партнеров, прежде всего "Росатом", совместно разрабатывать горнодобывающие проекты, которые были бы основаны на инновациях, прозрачности и долгосрочности", - говорил Абарчи.

Республика Нигер обладает значительными запасами урана, особенно в северных регионах, где совокупные запасы превышают 5 тыс. тонн урана, приводил данные чиновник.