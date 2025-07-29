Самая высокая пожарная опасность в РФ будет в Северо-Западном федеральном округе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа, температура в Мурманской области поднимется до плюс 32 градусов; жара приведет к тому, что в этих регионах будет самая высокая пожарная опасность, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Именно в Северо-Западном федеральном округе - в Мурманской, Архангельской областях, в Коми, в Новгородской области, там большая часть территории с четвертым-пятым классом пожарной опасности. Там самая высокая пожарная опасность на территории России. Это связано не только с жаркой погодой, но и с растительностью. У хвойных деревьев критерий природного самовозгорания ниже, чем у лиственных. Там именно такой тип лесов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в регионах Северо-Западного федерального округа отмечается выраженный антициклональный режим погоды, поэтому там меньше облачности, также в эти регионы поступают воздушные массы с юга. Все это привели к жаркой погоде.

Так, в Мурманской области температура 29 и 30 июля будет подниматься до плюс 32 градусов, "это уже полярный круг, там солнце практически не заходит, и поэтому идет постоянный прогрев почвы". В Карелии и в Ленинградской области, в том числе в Санкт-Петербурге, в Архангельской области в ближайшие дни также ожидается аномально жаркая погода, температура будет в диапазоне плюс 28 - плюс 33 градуса.