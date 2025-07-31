В Карелии тушат 21 лесной пожар на общей площади 947,3 га

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Карелии действует 21 лесной пожар на общей площади 947,3 га, сообщает Минприроды республики.

Из этих пожаров восемь локализованы. Для борьбы с огнем мобилизованы силы и средства Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, арендаторов лесных участков, МЧС, Погранслужбы, органов местного самоуправления.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Муезерском районе, где зафиксировано восемь возгораний на общей площади 617,3 га, и в Лоухском - там четыре очага на общей площади 239,5 га.

Накануне глава Карелии Артур Парфенчиков своим указом ввел в лесах региона режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В Муезерском и Лоухском районах запрещено посещать леса.

За минувшие сутки огнеборцы потушили лесные пожары в Костомукше (0,03 га), Лоухском районе (14 га) и самый большой в Муезерском районе (102 га).

30 июля в Карелии, по данным регионального Минприроды, действовали 22 лесных пожара на общей площади 834 га.