Дрон атаковал машину в белгородском приграничье, есть погибший и пострадавшая

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мирный житель умер в больнице после атаки украинского беспилотника на автомобиль в приграничном населенном пункте Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В хуторе Леоновка Валуйского округа дрон атаковал двигавшийся автомобиль. Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, супруга погибшего получила баротравму, ей оказали необходимую медицинскую помощь, лечение женщина будет проходить амбулаторно.

У атакованного дроном автомобиля выбиты стела и посечен кузов, добавил Гладков.