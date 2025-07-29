Поиск

В Белгородской области в результате удара дрона по машине пострадали двое

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Вознесеновка, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ. Ее супруг позже самостоятельно обратился в больницу. У него также диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины", - написал Гладков в Telegram.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекинский округ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дедлайн Трампа для России по украинскому урегулированию истечет через 10 дней

Дедлайн Трампа для России по украинскому урегулированию истечет через 10 дней

В Ростовской области полностью восстановят железнодорожные пути к утру 30 июля

Что произошло за день: вторник, 29 июля

"Аэрофлот" к вечеру вторника выполнил почти 80% запланированных рейсов из Москвы

"Аэрофлот" к вечеру вторника выполнил почти 80% запланированных рейсов из Москвы

РКН не выявил признаков DDoS-атак на сети "Столички", " Неофарм " и "Семейный доктор"

РКН не выявил признаков DDoS-атак на сети "Столички", " Неофарм " и "Семейный доктор"

Связанным с недружественными странами коллекторам хотят запретить работать в России

Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей

Прокуроры начали проверку из-за обрушения части офисного здания в Екатеринбурге

Чернышенко отметил востребованность инженерных специальностей у абитуриентов вузов

Чернышенко отметил востребованность инженерных специальностей у абитуриентов вузов

Кремль принял к сведению новые заявления Трампа по украинскому урегулированию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6840 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });