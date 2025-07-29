В Белгородской области в результате удара дрона по машине пострадали двое

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Вознесеновка, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Бойцы подразделения "Орлан" доставили женщину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы в Шебекинскую ЦРБ. Ее супруг позже самостоятельно обратился в больницу. У него также диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение спины", - написал Гладков в Telegram.