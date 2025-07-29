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Военные РФ заявили о контроле над Новоукраинкой в ДНР и Темировкой в Запорожской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селами Новоукраинка в ДНР и Темировка в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства обороны.

Согласно сообщению, подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны армии Украины и взяли под контроль село Темировка в Запорожской области.

По данным российского военного ведомства, группировка "Центр" за сутки нанесла поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского в ДНР. Потери украинских сил на этом участке составили до 425 военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, группировкой "Восток" в течение суток нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах Чаривного Запорожской области, Новопетровского, Январского, Малиевки Днепропетровской области, Александрограда и Новохатского в ДНР. Украинская армия потеряла здесь более 200 военнослужащих.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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