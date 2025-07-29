Пожар на площади 9 га тушат в лесничестве под Геленджиком

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Возгорание на площади 9 га ликвидируют в Кабардинском участковом лесничестве под Геленджиком (Краснодарский край), сообщает пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Загорание лесной подстилки произошло в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве. Предварительная площадь пожара - 9 гектаров", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тушение осложняет труднодоступная гористая местность и жаркая сухая погода.

К тушению пожара привлекли 46 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Ранее на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в районе курортного села Кабардинка со стороны леса. По прибытии был обнаружен пожар в Кабардинском участковом лесничестве на примерной площади 1 га.