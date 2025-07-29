Низовой пожар под Геленджиком локализован на площади 12,5 га

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в Кабардинском участковом лесничестве под Геленджиком в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Пожар локализован на площади 12,5 га. Вертолетом МЧС России совершено 35 сбросов, 105 тонн воды", - говорится в сообщении.

Ранее на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в районе курортного села Кабардинка со стороны леса. По прибытии был обнаружен пожар в Кабардинском участковом лесничестве на площади примерно в 1 га. Позже огонь распространился на 12 га.