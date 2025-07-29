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МИД РФ заявил протест Норвегии из-за санкций против судов "Норебо" и "Мурман Сифуд"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Норвегии в России во вторник был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту протеста в связи с ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Норвежской стороне было заявлено, что указанные недружественные меры являются грубым нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, подрывающим многолетнюю эффективную систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях", - говорится в сообщении МИД.

На Смоленской площади отметили, что введенные в июле меры носят "неправомерный" характер, и подчеркнули, что суда "Норебо" и "Мурман Сифуд" осуществляют "промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года".

"Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике", - заявили в МИД.

В связи с этим, указали на Смоленской площади, "акцентирована необходимость добросовестного выполнения Норвегией своих обязательств перед Российской Федерацией в рамках соглашения по рыболовству 1976 года и отказа от шагов, ограничивающих правомерную деятельность российских рыболовных судов в исключительной экономической зоне Норвегии".

"В случае неготовности Осло вернуться к выполнению предписанных соглашением 1976 года условий российской стороной будут предприняты необходимые меры по защите интересов отечественного рыболовства", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ Норвегия Мурман Сифуд Норебо
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