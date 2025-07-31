В Росрыболовстве не исключили запрета норвежским судам на вылов рыбы в экономзоне России

Так ведомство прокомментировало планы Норвегии ввести санкции против "Норебо" и "Мурман Сифуд"

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Недружественные меры Норвегии в отношении российских рыбопромысловых компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд" могут привести к серьезным последствиям во взаимоотношениях двух стран в рыболовной сфере, вплоть до запрета норвежским судам на вылов рыбы в российской экономзоне и раздельного управления запасами рыбы, прежде всего трески, в Норвежском и Баренцевом морях, заявил "Россиии 24" руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Так он прокомментировал намерение правительства Норвегии ввести в ближайшее время санкции против "Норебо" и "Мурман Сифуд". Ранее эти компании попали под санкции Евросоюза. Власти Норвегии обвиняют эти компании в участии в разведдеятельности, угрожающей интересам страны. Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на перевод средств гражданами Норвегии этим организациям. Суда этих двух компаний также лишатся доступа в норвежские порты и воды.

"Норвегия, на самом деле, давно шла к эскалации этого конфликта. Они закрыли сначала ремонт для российских судов в своих портах, потом ограничили количество портов, куда могут заходить российские рыбопромысловые суда для выгрузки, ограничили количество дней, которые они могут там проводить", - заявил Шестаков.

По его словам, претензии к российским компаниям надуманы, никаких доказательств выдвинутых обвинений нет.

"Будем общаться с норвежской стороной. У нас запланирована 24 августа внеочередная сессия смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Будем на самом деле настаивать на том, что норвежской стороне надо вернуться к исполнению соглашения (о взаимных отношениях в области рыболовства - ИФ) в полном объеме, - сказал Шестаков. - Ну, а дальнейшие последствия пока сложно предсказать. Они могут быть достаточно разные, в том числе и запрет на вылов норвежским судам в российской экономзоне. Но они могут быть и серьезнее".

В числе последствий глава ведомства назвал и то, что обе страны могут перейти от совместного к раздельному управлению рыбными запасами в Норвежском и Баренцевом морях, что "подорвет экологическое состояние этих запасов". "Если каждая сторона будет действовать по-своему, то это может привести к печальным последствиям для запасов именно этих видов рыб", - сказал он, подчеркнув, что треска, запасы которой и так снижаются, для Северного бассейна - одна из основных промысловых рыб. "Она очень популярна в Норвегии, популярна и в России", - добавил он.

Согласованный Россией и Норвегией объем вылова трески в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год составляет 340 тысяч тонн, что на 25% меньше, чем в 2024 году. Это также минимальный показатель с 1991 года.

К разрешению этого вопроса подключился МИД России. 29 июля временный поверенный в делах Норвегии в России был вызван на Смоленскую площадь, где ему вручили ноту протеста в связи с планирующимися ограничительными мерами в отношении компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд". В сообщении МИД отмечалось, российские компания ведут "промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года".

В нем отмечалось, что российские компания ведут "промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года".