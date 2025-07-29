Правкомиссия одобрила перенос получения Казначейством полномочий агента валютного контроля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Поправки к законам "О валютном регулировании и валютном контроле" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", предусматривающий перенос срока получения Казначейством полномочий агента валютного контроля для участников бюджетного процесса на 1 января 2028 года с 1 января 2026 года, одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с решением комиссии.

Соответственно, резиденты, участвующие в бюджетном процессе, смогут продолжить проведение валютных операций с бюджетными средствами через свои счета в уполномоченных банках.

Первоначально предполагалось, что участники бюджетного процесса на федеральном уровне, лицевые счета которых открыты в Казначействе, должны будут с 1 января 2024 года проводить валютные операции через счета, открытые Казначейству в уполномоченных банках. Для минимизации в условиях усиления санкционного давления неисполнения резидентами обязательств в иностранной валюте им была оставлена возможность осуществлять операции с бюджетными средствами через свои банковские счета в уполномоченных банках, а Казначейство наделялось полномочиями агента валютного контроля с 1 января 2026 года.