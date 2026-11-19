Предложено отложить до 2031 года наделение Казначейства правами агента валютного контроля

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает вновь перенести наделение Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля на три года - до 1 января 2031 года с 1 января 2028 года.

Это предусматривает проект поправок в законы "О валютном регулировании и валютном контроле" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", опубликованный на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроекты предусматривают, что с даты наделения казначейства полномочиями агента валютного контроля резиденты - участники бюджетного процесса на федеральном уровне (кроме ЦБ), а также федеральные государственные бюджетные и автономные учреждения с лицевыми счетами в казначействе должны проводить валютные операции только через валютные счета казначейства в уполномоченных банках или в Банке России. Это лишает резидентов возможности осуществлять операции через свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках.

Необходимость пролонгации срока обусловлена тем, что в условиях усиления санкционных ограничений в отношении российской банковской системы, в том числе кредитных организаций, в которых казначейству открыты счета в иностранной валюте, перенос срока наделения казначейства полномочиями агента валютного контроля позволит сохранить для резидентов возможность осуществлять операции через свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, и минимизировать неисполнение резидентами обязательств в иностранной валюте.

В пояснительной записке к проекту перенос срока на три года объясняется неопределенностью в отношении сроков снятия иностранными государствами и организациями санкционных ограничений, введенных в отношении российской банковской системы, а также необходимостью проработки вопроса внедрения гибкого подхода, предусматривающего возможность проведения резидентами валютных операций как через банковские счета Федерального казначейства, так и через счета, открытые резидентам в уполномоченных банках, при осуществлении казначейством процедур валютного контроля в отношении таких операций.

Первоначально предполагалось, что участники бюджетного процесса должны будут проводить валютные операции через счета, открытые казначейству в уполномоченных банках, с 1 января 2024 года, затем этот срок дважды переносился на два года - сначала на начало 2026 года, затем 2028 года.