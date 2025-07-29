Прокуроры начали проверку из-за обрушения части офисного здания в Екатеринбурге

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обрушением трехэтажного офисного здания по ул. Мартовская в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов", - говорится в сообщении.

На место выехал прокурор Чкаловского района Екатеринбурга. "В ходе надзорных мероприятий будет устанавливаться, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию указанного здания", - отметили в надзорном ведомстве.

Информация об обрушении секции офисного здания в Екатеринбурге на ул. Мартовская, 6 поступила диспетчеру Территориального центра медицины катастроф Свердловской области в 16:43 по местному времени.

МЧС России сообщает, что спасатели разбирают рухнувшую секцию. Информация о пострадавших им не поступала.

Причиной произошедшего могла стать ветхость строения.

"Речь идет о трехэтажном доме, разрушение произошло с первого по третий этажи одной секции. По предварительным данным, из-за ветхости строения. Признаки криминала не усматриваются", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По итогам начавшейся проверки представители МВД примут процессуальное решение. На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Организована зона безопасности.