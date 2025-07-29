Людей под завалами в обрушившемся офисном здании в Екатеринбурге не оказалось

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обследовали обрушенные конструкции офисного здания в Екатеринбурге, под завалами людей нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Людей под завалами нет. К работам приступила инженерная техника", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обрушилась секция офисного здания. Был эвакуирован 21 сотрудник. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники полиции и иных экстренных служб.

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку в связи с инцидентом.

Причиной обрушения здания могла стать его ветхость, признаки криминала не усматриваются, сказал "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.