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Из Думы отозван законопроект о незавершенных объектах инфраструктуры на границе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Группа сенаторов отозвала внесенный в начале июня в Госдуму законопроект № 937549-8, разрешающий временную эксплуатацию зданий и сооружений на автомобильных пунктах пропуска через границу до их официального ввода в эксплуатацию.

Предлагалось, что законопроект установит специальный порядок для таких объектов, чтобы избежать сбоев в международных перевозках.

Письмо об отзыве документа опубликовано в электронной базе данных парламента.

Законопроект предусматривал, что до получения разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, зданий, помещений или сооружений, предназначенных для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, допускается их временное использование. Это возможно при условии подтвержденной технической готовности. Законопроект уточнял нормы действующего закона, распространяя режим временной эксплуатации, ранее применявшийся только к линейным объектам инфраструктуры, на объекты пунктов пропуска.

22 июля Госдума приняла в третьем чтении закон № 794574-8, в который депутат Виктор Дерябкин внес нормы отозванного сенаторами законопроекта. Согласно поправкам депутата, до получения разрешения можно будет с 1 сентября 2025 года использовать не только линейные объекты инфраструктуры, но и гидротехнические сооружения, а также здания и сооружения, для пограничного и таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска. Максимальный срок такой эксплуатации составит три года с момента подтверждения технической готовности. Порядок подтверждения готовности и эксплуатации будет установлен правительством.

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