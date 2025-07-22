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Госдума приняла закон о закреплении границ речных портов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который законодательно закрепляет отсутствующий сейчас механизм установления границ речных портов, создания речных портов и расширения их территории.

Законопроект № 794574-8 в декабре 2024 года внесло в парламент правительство.

Документ призван устранить пробелы в законодательстве, препятствующие развитию внутреннего водного транспорта и установлению пределов пунктов пропуска через границу России в речных портах.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас в законодательстве отсутствует четкий механизм установления границ речных портов, что создает сложности при их создании, изменении территории и организации пограничных пунктов пропуска.

Принятый закон вводит механизм установления границ речных портов и их территорий, включая акваторию; возможность создания новых речных портов на основании документов территориального планирования; упрощение порядка открытия и закрытия портов для оказания портовых услуг. По аналогии с морскими портами будет закреплен перечень координат границ речных портов в системе, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Инициатором изменения границ порта может выступать правообладатель земельного участка, на котором размещен объект речного порта. Инициаторами создания порта могут выступать федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти регионов и муниципалитеты, а также физические лица, в том числе ИП, юридические лица, которые планируют строительство объектов речного порта для обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта.

В пояснительной записке напоминается, что проект закона подготовлен в связи с поручением президента о необходимости реконструкции и о возобновлении работы многостороннего пункта пропуска Пашково (Еврейская автономная область). Поручение было дано в конце 2023 года.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Кроме того, принятый закон уточняет порядок подготовки проектной документации для судоходных гидротехнических сооружений: с 1 сентября 2025 года ее разрешается разрабатывать до утверждения документации по планировке территории, при условии наличия решения о ее подготовке и приложенных схем размещения объекта. Также расширяются основания для временной эксплуатации объектов: до получения разрешения можно использовать не только линейные объекты инфраструктуры, но и гидротехнические сооружения, а также здания и сооружения, для пограничного и таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска. Максимальный срок такой эксплуатации составит три года с момента подтверждения технической готовности. Порядок подтверждения готовности и эксплуатации будет установлен правительством.

Госдума правительство Еврейская автономная область
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