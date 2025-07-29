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Три человека ранены при ударе дрона в Белгородской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Три мирных жителя ранены при атаке украинского дрона на грузовик в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Ранены трое мужчин. У одного из них травматическая ампутация руки, двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. Все пострадавшие доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Еще один дрон атаковал частный дом - повреждено остекление.

В селе Белянка в поле при проведении уборочных работ от детонации взрывного устройства повреждены КАМАЗ и комбайн.

Поселок Уразово Валуйского округа атаковали пять дронов. Повреждены два коммерческих объекта, несколько частных домовладений и автомобилей.

В селе Борки три дрона повредили социальный объект, ЛЭП и два домовладения. В селе Двулучное вследствие удара FPV-дрона повреждены забор частного дома и находящиеся на территории трактор и автомобиль. На хутор Леоновка также совершена атака дрона - повреждено складское помещение на территории домовладения.

В Краснояружском районе в селе Графовка в результате атаки беспилотника поврежден частный дом.

В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал возле частного дома - посечены забор и легковой автомобиль.

Ранее Гладков сообщал, что во время обстрела города Шебекино ранения получили женщина и 16-летний подросток, в селе Красный Октябрь Белгородского района был ранен мужчина.

Белгородская область
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