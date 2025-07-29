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Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающих территориях находится в пределах нормы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС опровергли сообщения о якобы повышенном радиационном фоне на станции, говорится во вторник в телеграм-канале ЗАЭС.

"В связи с появлением в ряде публичных источников недостоверных сведений о радиационной обстановке, официально заявляем: радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы", - говорится в сообщении.

Представители ЗАЭС добавили, что по данным мониторинга, уровень гамма-фона составляет 0,09- 0,11 микрозиверт в час (мкЗв/час), что не представляет угрозы для населения или экологии и является характерным для данной местности.

"Информация о якобы повышенном радиационном фоне, распространяемая в отдельных пабликах и каналах, не соответствует действительности и является безосновательной", - заключили представители станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС Росэнергоатом
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