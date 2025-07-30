В МАГАТЭ подтвердили отсутствие повышенного уровня радиации на Запорожской АЭС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ заявили, что радиационный фон на Запорожской АЭС (ЗАЭС) находится в пределах нормы.

"По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, команда агентства на ЗАЭС подтверждает, что уровень радиации на объекте не повышался", - говорится в заявлении организации, опубликованном в среду в соцсети Х.

Ранее на ЗАЭС опровергли появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы повышенном радиационном фоне на станции.

"В связи с появлением в ряде публичных источников недостоверных сведений о радиационной обстановке, официально заявляем: радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в telegram-канале ЗАЭС.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").