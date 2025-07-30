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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло возле Камчатки

Объявлена тревога цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане возле Камчатки в среду днем, объявлена тревога цунами, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН на своей странице в телеграм-канале.

Землетрясение зарегистрировано в 11:24 местного времени (02:24 по Москве) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.

"По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По данным филиала ЕГС, объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива.

Мощное землетрясение возле Камчатки ощутили также в городе Северо-Курильске на о. Парамушир (единственный населенный пункт на Северных Курилах Сахалинской области) до 6 баллов, по Северо-Курильскому району объявлена тревога цунами, сообщает Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как сообщалось ранее, 20 июля произошла серия землетрясений возле Камчатки; самый сильный подземный толчок по интенсивности доходил до 7 баллов. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 местного времени воскресенья (13:00 мск). Афтершоковый процесс продолжается, большинство подземных толчков - неощущаемые. По словам сейсмологов, афтершоковый процесс будет продолжаться еще несколько месяцев.

Петропавловск-Камчатский Камчатка Авачинский залив
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