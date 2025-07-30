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Жителей Камчатки просят покинуть морское побережье в связи с угрозой цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В результате сильного землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 32 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на региональный центр предупреждения о цунами.

"В результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 32 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 20 см к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 6 см к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", - говорится в сообщении.

Несмотря на то что высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая, спасатели рекомендуют местным жителям и гостям региона покинуть морское побережье и "уйти подальше от берега".

Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, следует уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега, рекомендуют спасатели.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане возле Камчатки в среду в 11:24 местного времени (02:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сейсмическое событие ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до 8 баллов, в Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы) - до 6 баллов.

Объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива и для Северных Курил.

Курилы Северо-Курильск Парамушир Петропавловск-Камчатский
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