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Волна цунами затопила рыбопромышленные предприятия на Северных Курилах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Первая волна цунами подошла к Северо-Курильску (о. Парамушир, Северные Курилы Сахалинской области), подтопив предприятия рыбопромышленного комплекса, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников.

"Первая волна прошла метров на 200 на территорию острова. Такой волны, как показывают в фильмах-катастрофах, не было, просто шел серьезный объем воды, визуально метров 200 заплеск", - рассказал он.

По его словам, сразу после сильного землетрясения возле Камчатки в Северо-Курильске объявили тревогу цунами, и все люди с побережья были эвакуированы за час до подхода цунами, дороги к побережью перекрыли сотрудники полиции.

Подтопленными оказались предприятия рыбохозяйственного комплекса, "оценить, что там случилось, - невозможно, так как тревога цунами не отменена, ждем возможной второй-третьей волны", пояснил Овсянников.

По словам мэра, жилой фонд города находится не в цунамиопасной зоне, на возвышенности, "но большинство людей поднялись выше (на сопки - ИФ)". Он также добавил, что в результате сильного землетрясения на домах в городе разрушились печные трубы.

Северо-Курильск Сахалинская область
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