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Более сильных подземных толчков на Камчатке в ближайшее время не ожидается

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Специалисты не прогнозируют более сильных подземных толчков на Камчатке, где произошло землетрясение магнитудой 8,5, сообщил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

"В настоящий момент продолжаются афтершоки, они уже идут, все их чувствуют. Эти афтершоки будут продолжаться теперь еще дольше, чем мы обещали по поводу землетрясения 20 июля. Их интенсивность будет достаточно высокая. Но, тем не менее, более сильных толчков мы не ожидаем в ближайшее время", - сказал он в видеокомментарии, размещенном в телеграм-канале филиала.

Как сообщалось, по словам Чеброва, магнитуда произошедшего в среду на Камчатке землетрясения составила 8,5.

Сейсмическое событие ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до 8 баллов, в Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы) - до 6 баллов. Объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива и для Северных Курил.

Петропавловск-Камчатский Северные Курилы Авачинский залив
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