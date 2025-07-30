Матвиенко считает, что ультиматумы нужно адресовать Украине, а не России

Так она прокомментировала недавнее заявление Трампа по теме украинского урегулирования

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что именно Киев срывает мирные переговоры, поэтому ультиматумы нужно адресовать украинской стороне, а не России.

"Ультиматумы, как это называют журналисты, это далеко не эффективные способы разрешения конфликтов, серьезных противоречий. Если уж адресовать, как вы говорите, ультиматумы, то их надо адресовать украинской стороне, потому что именно они срывают мирные переговоры", - сказала Матвиенко журналистам в Женеве в среду.

Так она ответила на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он дает России 10 дней для решения вопросов урегулирования с Украиной.

По словам Матвиенко, "Украина уходит от серьезных намерений прийти к миру".

"Россия с первого дня не меняла ни разу свою позицию, она четкая, внятная, понятная: без ликвидации первопричин этого конфликта ни о каком серьезном долговременном мире речи быть не может", - сказала она.

"Переговоры - это должно быть стремление обеих сторон прийти к мирному соглашению. Но если вторая сторона игнорирует, она пока не получила команду на переговоры, пока действует команда воевать до последнего украинца и так далее, то о сроках - 10 дней, 20 дней, 50 дней - невозможно говорить, это так не работает", - подчеркнула Матвиенко.

"Пока наши партнеры из всех стран, недружественных в первую очередь, не поймут, что надо углубиться в причины и устранить эти причины, и тогда все очень быстро завершится", - заявила спикер СФ.